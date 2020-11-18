Дональда Трамп дал поручение за 2 месяца до окончания своей каденции.

Администрации президента США Дональда Трампа планирует сократить до 15 января численность войск США в Афганистане и Ираке.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки Кристофер Миллер, пишет DW.

Президент страны Дональда Трамп приказал сократить к 15 января численность американских военнослужащих до 2,5 тысяч для каждой из этих двух стран.

Сколько военных США сейчас находятся в Афганистане и Ираке

Министерство обороны США не предоставило никакой информации о том, сколько американских солдат до сих пор дислоцировано в Афганистане и Ираке. Однако по данным американских СМИ, на данный момент в Афганистане находятся 4,5 тысячи американских военных, а в Ираке - три тысячи.

Соглашение США с талибами

В конце февраля США подписали соглашение с радикальным исламистским движением "Талибан", что предполагает постепенный вывод из Афганистана всех сил США и НАТО к концу апреля 2021 года. Талибы взамен взяли на себя обязательства провести мирные переговоры с правительством в Кабуле, начавшиеся в сентябре. Однако переговорный процесс затормозился.

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Автор: УНИАН