Предполагается, что он станет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием».

Национальная разведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием.

Читайте такжеВашингтон о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялисьОб этом изданию Politico сообщил представитель аппарата директора Национальной разведки США.

По словам представителя, создание центра связано с «меняющимися угрозами и в поддержку требований Конгресса». Центр должен появиться «как можно скорее».

Создание центра было предусмотрено ранее принятыми законами. Предполагается, что он станет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием». Он будет обеспечивать политиков «должными оценками» по этому вопросу. В частности, центр будет заниматься «злонамеренной деятельностью» России, Ирана, Китая и КНДР, передает kommersant.

Вмешательство в выборы США

В 2021 году США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и в массовой кибератаке. 15 апреля были введены антироссийские санкции. Они коснулись российского госдолга, 16 организаций, 16 физических лиц. Также США выслали десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

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Автор: Ирина Погорелая