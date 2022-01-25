Верховная Рада Украины призвала мир не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО.

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины (№6543).

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Постановлением предусматривается одобрить соответствующее обращение и признать, что требования РФ к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением, в частности, Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций.

В своем Обращении Верховная Рада Украины обращается к ООН, ЕП, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций и призывает осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права.

Также ВР призывает их решительно осудить позицию России, направленную на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта; применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отводу российских войск от границ Украины, а также полному отказу РФ от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния.

Кроме того, украинский парламент призывает не допустить со стороны РФ продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности.

Среди прочего, ВР призывает способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО; поддержать стремление Украины относительно признания ее европейской перспективы и определения конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО; использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении России с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной.

ВР также призывает усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину

Командующий ООС Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

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