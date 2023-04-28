Они не дадут России использовать ядерное оружие без идентификации.

Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США передаст Украине радиационные датчики, которые способны обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы. Также они могут подтвердить, кто совершил атаку

Как пишет The New York Times, частично это решение приняли, чтобы в случае использования Россией ядерного оружия в Украине можно было определить его след и доказать вину Кремля.

Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США отметило, что сеть датчиков развертывается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, место и последствия любого ядерного взрыва". Как добавляется, это лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без идентификации".

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Ядерные угрозы РФ

Россия продолжает угрожать миру применением ядерного оружия. В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев предупредил, что "красной линией" станет деоккупация украинского Крыма.

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов убежден, что освобождение украинского полуострова будет мучительным для оккупантов, однако ядерное оружие враг не применит.

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