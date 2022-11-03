США осудили пуски баллистических ракет Пхеньяном.

Соединенные Штаты Америки осуждают запуски баллистических ракет КНДР рядом с территорией Южной Кореи. В США обещают применить все необходимые инструменты для того, чтобы гарантировать безопасность союзников в регионе на фоне таких действий Пхеньяна.

Как сообщает Госдеп США, с соответствующим заявлением во время телефонного разговора с главой МИД Республики Корея выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны осудили запуск баллистических ракет КНДР.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Пак совместно осудили и выразили глубокую обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет КНДР, включительно с той, что опрометчиво и опасно упала вблизи береговой линии Южной Кореи", – говорится в сообщении.

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США и Южная Корея также решительно осудили откровенное игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН и "дестабилизирующее влияние" действий КНДР на регион.

"Госсекретарь подчеркнул, что США будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих союзников и продолжат усилия, чтобы ограничить способность КНДР развивать свои незаконные программы по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения", – добавили в Госдепе.

Запуски ракет КНДР

Северная Корея в очередной раз осуществила запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Она пролетела над территорией Японии. Из-за пуска ракеты в некоторых районах Японии была объявлена тревога.

Ранее стало известно, что Пхеньян запустил ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо.

В четверг, 6 октября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, что стало шестым ракетным испытанием КНДР за 12 дней.

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