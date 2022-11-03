В Японии сработала автоматическая система предупреждения.

КНДР в очередной раз осуществила запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Она пролетела над территорией Японии.

Как сообщает агентство Yonhap, Северная Корея могла запустить ракету средней или большой дальности. Отмечается, что ее топливо и боеголовка, очевидно, были отделены друг от друга.

Из-за пуска ракеты в Японии сработала автоматическая система предупреждения. Ее сообщения появляются в эфире национального телевидения и программах на телефонах. Тревога была объявлена на северо-востоке Японии.

Видео дня

Вероятно, баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

Запуски ракет Северной Кореей

2 ноября 2022 года КНДР запустила ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо. В свою очередь Сеул выпустил три ракеты класса "воздух-земля", которые упали примерно на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией.

12 октября Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Как сообщили северокорейские СМИ, запуском ракеты руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Вас также могут заинтересовать новости: