Премьер Израиля заявил, что демонстрация единства "посылает четкий сигнал нации, врагу и всему миру".

Расширенный кабинет министров Израиля по чрезвычайным ситуациям собрался сегодня впервые - премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна готовится "уничтожить ХАМАС" в Газе.

Встреча, проходившая в военном штабе в Тель-Авиве, началась с того, что министры почтили минутой молчания память о примерно 1300 израильтянах, погибших после нападения ХАМАСа в минувшие выходные. Об этом пишет Sky News.

Нетаньяху заявил, что все министры "работали круглосуточно, единым фронтом".

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"Хамас думал, что мы будем уничтожены. Именно мы уничтожим ХАМАС", - сказал он, добавив, что демонстрация единства "посылает четкий сигнал нации, врагу и всему миру".

Война в Израиле 2023 - нападение ХАМАС

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Боевики совершили массированный обстрел Израиля и вторглись на его территорию, убивая и захватывая в заложники людей. Атака палестинцев унесла жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни израильтян.

В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. ХАМАС же угрожает казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

По состоянию на 15 октября сообщалось, что израильские войска ждут приказ, чтобы войти в Сектор Газа. Позже стало известно, что к войне против ЦАХАЛа могут присоединиться 4 страны. Террористы ХАМАС имеют ограниченное количество ракет, однако палестинских боевиков могут поддержать третьи стороны.

В частности, Иран направил сообщение Израилю через ООН, в котором подчеркнул, что вмешается, если израильская операция в Газе продолжится и если ЦАХАЛ начнет наземную операцию.

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