О нем будет объявлено на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе.

Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около $200 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не поясняет, что именно войдет в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США. Ожидается, что о нем будет объявлено "11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе", которую называют "Рамштайн".

Reuters добавляет, что ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.

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Военная помощь Украине - детали

11 октября состоится 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн", для участия в котором в Брюссель приедут глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Если Конгресс США в ближайшее время не одобрит новую помощь Украине, ВСУ почувствуют дефицит оружия уже через "месяц-полтора". Об этом заявила в эфире телемарафона нардеп от фракции "Голос", председатель Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова.

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