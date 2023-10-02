Кремль зря надеется "пересидеть" Запад в войне против Украины, говорят в Белом доме.

После скандального принятия временного бюджета США, в который не включили расходы на поддержку Украины, Белый дом намерен объявить в ближайшее время о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, новый пакет помощи призван подтвердить приверженность Америки своим обязательствам в отношении "храбрых украинцев", противостоящих российской агрессии. Также это должно стать сигналом для Кремля, где надеются пересидеть западную помощь Киеву.

"Вот наше послание Путину. Президент (США Джо Байден – УНИАН) создал коалицию из более чем 50 стран. Он предоставил помощь, чтобы поддержать Украину... Мы собрали больше чем 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину... За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается", – заявила Жан-Пьер.

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Также спикер Белого дома заверила, что, несмотря на особенности временного бюджета, в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка помощи Киеву. По ее словам, действующая администрация намерена помогать Украине "сколько потребуется".

Временный бюджет США без расходов на Украину

Как писал УНИАН, в минувшую субботу Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, поскольку законодатели не смогли договориться о полноценном бюджете. Во временном бюджете не оказалось расходов на поддержку Украины, поскольку этому категорически противилась часть депутатов-республиканцев.

По данным Bloomberg, эта ситуация основательно нервирует остальных партнеров Украины, которые опасаются, что США могут погрузиться в изоляционизм и окончательно прекратить помогать Украине.

Впрочем, европейские политики уверяют, что они готовы помогать Украине даже в том случае, если США выпадут из обоймы. Об этом в частности заявил министр обороны Великобритании.

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