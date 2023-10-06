В частности, на заседание насчет помощи Украине отправится глава Пентагона.

Во вторник, 10 октября, состоится 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн", для участия в котором в Брюссель приедут глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США. "Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун отправятся в Брюссель, Бельгия, 10 октября, чтобы провести лично заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это будет 16-е заседание UDCG (Ukraine Defense Contact Group) после того, как министр Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Пентагона и председатель Комитета присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине и поддержку со стороны международного сообщества для обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории.

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Также сообщается, что находясь в Брюсселе, Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО 12 октября в штаб-квартире НАТО.

Важные новости о помощи украинцам - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15") состоялось 19 сентября.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, информируя об итогах этого заседания, сообщил, что было договорено начать инициативу создания коалиции возможностей (Capabilities Coalition), главная цель которой - подготовка Сил обороны Украины будущего.

По словам Умерова, для этого Минобороны определило пять кластеров, которые потребуют первоочередного внимания: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника.

Он подчеркнул, что украинские партнеры в очередной раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

Кроме того, Умеров сообщил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили IТ-коалицию в рамках формата "Рамштайн". Речь идет об обеспечении защищенной и устойчивой IТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя.

Во время "Рамштайна-15", в частности, прозвучал ряд заявлений. Так, министр обороны США Ллойд Остин убежден, что время не на стороне президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что украинцы в войне выстоят дольше Кремля. Остин заявил, что танки M1 Abrams скоро будут в Украине.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на тот момент заявил, что медленное наступление Вооруженных сил Украины не должно никого удивлять, поскольку война на поле боя отличается от войны на бумаге.

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