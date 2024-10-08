Разведка США прекрасно знала о планах России по вторжению в Украину.

Перед полномасштабным вторжением России в Украину нынешняя кандидат в президенты США, вице-президент страны Камала Харрис требовала от президента Украины Владимира Зеленского разработать план передачи власти, который обеспечивал бы стабильность, в случае его захвата в плен или убийства. Об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Он также утверждает, что Харрис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям осенью 2021 года, готовясь к тому, что, по словам разведки США, будет значительным военным актом России против Украины.

Вудворд сравнивает провал разведки США в Афганистане с "прекрасным пониманием", которое имели американские разведчики относительно планов России накануне ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По словам автора, "самая деликатная" дипломатия Байдена заключалась в попытке предотвратить ядерный удар со стороны РФ.

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"Осенью 2022 года этот вариант казался реальным, поскольку американские спецслужбы сообщили, что Путин серьезно решался на использование тактического ядерного оружия - в один момент оценив вероятность в 50 процентов. Особенно неистовые попытки вернуть Москву с края пропасти произошли в октябре того года, когда Россия, казалось, закладывает основу для эскалации, обвиняя Украину в подготовке взорвать грязную бомбу", - говорится в книге.

Встреча Зеленского с Харрис

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с вице-президентом США, кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии Камалой Харрис. Последняя, в частности, жестко отреагировала на предложения о сдаче территорий Украины в обмен на мир.

Как сказала Харрис, она считает предложения о нейтралитете Украины и сдачу больших частей территории капитуляцией, а не миром.

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