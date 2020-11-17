Ранее стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные "ядерной сделкой".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе запрашивал варианты нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана.

Но в итоге, как заявил чиновник Белого дома, он отказался от этого шага, пишет Голос Америки.

Трамп сделал запрос во время встречи в четверг со своими советниками по национальной безопасности, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, сообщил чиновник.

Сотрудник администрации подтвердил встречу, о которой сообщил The New York Times. В статье издание сообщало, что советники убедили Трампа не наносить удар из-за угрозы более широкого конфликта.

"Он спросил о вариантах. Они дали ему сценарии, и в конечном итоге он решил не предпринимать никаких шагов", – сказал чиновник.

Белый дом от комментариев отказался.

Запрос о вариантах нанесения удара поступил на следующий день после того, как в отчете ООН было сказано, что Иран завершил перевод ряда усовершенствованных центрифуг с наземного завода на своем основном заводе по обогащению урана на подземный, что является новым нарушением ядерного соглашения с ведущими государствами.

Запасы низкообогащенного урана в Иране - 2,4 тонны. В настоящее время они намного превышают установленный соглашением предел в 202,8 кг. Тегеран произвел 337,5 кг за квартал, что меньше 500 кг, зафиксированных Международным агентством по атомной энергии за предыдущие два квартала.

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Президент Трамп старается не начинать серьезных вооруженных конфликтов и стремится вывести американские войска из горячих точек в соответствии с обещанием остановить то, что он называет "бесконечными войнами", отмечает "Голос Америки". Удар по главному ядерному объекту Ирана в Нетензе может перерасти в региональный конфликт и создать серьезный внешнеполитический вызов для избранного президента Байдена.

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: УНИАН