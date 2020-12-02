Президент РФ заявил, что уже более 2 млн доз вакцины произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи объявил о планах уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

Читайте такжеNature: Люди чаще всего заражаются COVID-19 от родственниковКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на открытии по видеосвязи многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

«Я знаю, что уже более 2 млн доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», - сказал Путин.

Он заявил, что это дает возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и добавил, что вакцинация начнется с «первых двух групп риска - это врачи и учителя».

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», - сказал он.

Вакцина России от коронавируса: что о ней известно?

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестировали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

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Автор: УНИАН