Россия уже перестроила свою экономику на военный лад, а Европа до сих пор живет реалиями мирного времени.

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, Европа, вероятно, останется один на один с агрессивной Россией. Чтобы выстоять в этом противостоянии, Европе нужно возобновить производство оружия, которое сейчас заметно отстает от российского.

Об этом говорится в публикации издания The Spectator за авторством Саши Ленского. Отмечается, что под этим псевдонимом пишет гражданин России, чье настоящее имя известно редакции, но не разглашается ввиду законов о цензуре в России.

"Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас", — такие слова, сказанные Дональдом Трампом во времена его президентства, автор приводит в начале публикации.

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Так что европейцам, похоже придется полагаться только на собственные ресурсы в противостоянии с Россией. По словам заместителя генсекретаря НАТО Мирча Джоана, проблема заключается не только в деньгах, но и в военно-промышленной мощи: после окончания холодной войны Европа жила на дивиденды от добытого тогда мира, поверив, что такая ситуация будет продолжаться и дальше.

"В России нынешняя картина совсем другая. После раннего осознания Путиным того, что война против Украины не будет такой, как он себе представлял, был найден способ обойти западные санкции в отношении военных компонентов и множество посредников, которые с удовольствием предоставляют их. В российской военной промышленности есть явный оптимизм. К концу 2022 года военное производство в России снова набрало обороты", – говорится в публикации.

В 2024 году Россия планирует значительно нарастить расходы на оборону – до 6% ВВП России. Российская военная экономика, как сказал Джоана, "отвечает сегодняшним потребностям" – с четким намеком на то, что в случае необходимости Россия имеет потенциал для наращивания производства. По крайней мере, если речь идет о низкотехнологичных товарах – снарядах и танках.

При этом автор публикации безоговорочно приводит заявление Сергея Чернезона, главы корпорации "РосТех" – о том что в 2023 году производство танков в России якобы выросло в семь раз, артиллерии более чем вдвое, а производство некоторых видов боеприпасов выросло в шестьдесят раз. Оговорок о том, насколько эти заявления соответствуют действительности, автор статьи не делает.

"Европа, однако, в беде. Она привыкла производить оружие на принципах мирного времени – в относительно небольших количествах в течение относительно длительного периода времени – теперь она должна изменить свой подход", - пишет Саша Ленский.

Некоторые страны демонстрируют больше успехов в этой трансформации. Так, Польша удвоила свои расходы на оборону в 2023 году, что неудивительно, учитывая ее географическую близость к РФ и историю отношений с Москвой. Например, Варшава заказала аж 500 ракетных систем HIMARS – больше, чем сейчас есть у самих США.

Германия также активизировала свою оборонную деятельность, а министр обороны Борис Писториус заявил, что статус страны как крупнейшей экономики Европы предусматривает особую "ответственность" за защиту западного блока. Однако правительство Германии до сих пор не достигло минимума в 2% ВВП для своего оборонного бюджета. В этом же направлении медленно, но шагает Швеция.

"И хотя усилия Европы ощутимы и впечатляющи – исторически беспрецедентны в столь короткое время со времен Второй мировой войны – она все еще не достигает двух важнейших вещей: модернизации собственных систем обороны и в то же время надлежащей помощи Украине. Специфика этого настораживает", - пишет автор публикации.

Одной из основных проблем Саша Ленский называет то, что военные заводы в Европе являются частными. По его мнению, именно это тормозит процесс. Он призывает Европу отказаться от рыночного подхода в производстве оружия и поставить большую часть промышленности под государственный контроль.

Автор публикации приводит высказывания американского президента начала ХХ века Теодора Рузвельта о его подходе к поддержанию международного мира: "Говори тихо и держи большую палку".

"Европа пока говорила о хорошей войне Украины, а ее осуждения России были безрезультатными. Настало время - еще вчера - рассмотреть вторую половину сентенции Рузвельта", - пишет Саша Ленский.

Перспективы войны в Украине

Украина потеряла надежду на скорую победу в войне с Россией и теперь готовится к длительной войне. 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления. Как пишет Financial Times, украинское контрнаступление станет возможно не ранее 2025 года.

Между тем CNN приводит мнения американских политиков и американской разведки. В США считают, что война в Украине продлится от 2 до 5 лет, но без помощи США перспективы плохие.

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