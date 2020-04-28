Спецслужбы десятки раз предупреждали Трампа об опасности коронавируса - СМИ

Материалы содержали предупреждения о распространении коронавируса в США и преуменьшении масштабов заболеваемости властями Китая.

Американские спецслужбы предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса COVID-19 более чем в десяти ежедневных информационных материалах в течение января и февраля.

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Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Источники газеты отмечают, что Трамп обычно пропускает чтение подготовленной для него ежедневной сводки, передает kommersant. Вместе с тем материалы содержали предупреждения о распространении коронавируса в США и преуменьшении масштабов заболеваемости властями Китая.

Ежедневные сводки составляет управление директора национальной разведки. Отвечая на вопросы о неоднократных упоминаниях коронавируса, представитель управления сказал газете, что «подробности этого не соответствуют действительности», но отказался что-либо объяснять или уточнять.

Телеканал ABC ранее сообщал о том, что медицинская разведка предупреждала Белый дом об эпидемии коронавируса. Частота предупреждений не уточнялась. Президент США Дональд Трамп назвал тогда ложной эту информацию.

Как сообщал УНИАН, США находится на первом месте среди стран по числу заболевших, там коронавирусом заражено более 965 тыс. человек, умерло около 54,8 тыс. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 3 млн, умерло более 207 тыс. человек.