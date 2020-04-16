В Вашингтоне продлили режим изоляции

Все школы и компании, которые не регулируют жизнь города, будут оставаться закрытыми.

Мэр столицы США Мюриел Баузер заявила, что режим домашней изоляции продлится в Вашингтоне до 15 мая.

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Как сообщает Голос Америки, все школы и компании, которые не регулируют жизнь города, будут оставаться закрытыми. Мэр сказала, что говорить о постепенном открытии столицы можно будет только после двух недель спада новых случаев заболевания и госпитализации.

Все жители города должны носить маски или какую-то другую форму покрытия. На прошлой неделе жителей призвали надевать маски в продуктовых магазинах.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден. Между тем, в США установлен антирекорд - за сутки от коронавируса умерло 2,5 тыс. человек. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.