Трамп временно остановил иммиграцию в США

Указ президента США гарантирует, что безработные американцы в первую очередь получат работу после восстановления экономики.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал указ о временном запрете иммиграции в страну в связи с пандемией коронавируса.

Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

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"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения будут первыми в очереди на вакансии в меру того, как наша экономика будет расти. Мы также сохраним наши медицинские ресурсы", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Число случаев болезни COVID-19 в США сейчас составляет почти 841 тысячу.

Всего в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 достигло почти 2,63 миллиона человек.