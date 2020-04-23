цей матеріал доступний українською

Трамп временно остановил иммиграцию в США

06:42, 23 апреля 2020
Мир
36 0
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

Читайте такжеВ США коронавирусом начали болеть коты

"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения будут первыми в очереди на вакансии в меру того, как наша экономика будет расти. Мы также сохраним наши медицинские ресурсы", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Число случаев болезни COVID-19 в США сейчас составляет почти 841 тысячу.

Всего в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 достигло почти 2,63 миллиона человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter