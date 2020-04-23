Трамп временно остановил иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал указ о временном запрете иммиграции в страну в связи с пандемией коронавируса.
Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.
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"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения будут первыми в очереди на вакансии в меру того, как наша экономика будет расти. Мы также сохраним наши медицинские ресурсы", - заявил Трамп.
Как сообщал УНИАН, США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Число случаев болезни COVID-19 в США сейчас составляет почти 841 тысячу.
Всего в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 достигло почти 2,63 миллиона человек.
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