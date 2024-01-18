Также в ближайшее время состоится передача партии самоходных гаубиц.

До конца текущего года Франция будет поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц. Об этом сообщил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в эфире France Inter.

"В период с февраля 2022 года по апрель 2023 года мы поставляли 1000 снарядов в месяц. С февраля прошлого года это 2000 снарядов в месяц, а с этого месяца (января) будет 3000 снарядов в месяц", – заявил министр и добавил, что одновременно Франция будет поставлять Украине по 50 ракет SCALP в месяц.

Лекорню также сообщил, что "в ближайшие недели" Франция передаст Украине еще 6 САУ Caesar. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Франция поставила Украине 30 таких орудий. Еще 72 САУ французская промышленность должна изготовить к началу 2025 года, но сколько из них попадут в Украину, министр не уточнил.

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Западная военная помощь Украине

Как писал УНИАН, Канада попросила США как можно быстрее предоставить Украине противовоздушную систему NASAMS, которую канадцы проплатили еще год назад. Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить о ускорении этого процесса.

Также мы рассказывали, что накануне Германия передала Украине снаряды, БТРы, беспилотники и другое военное имущество. Также в планах на ближайшее будущее – передача систем ПВО и десятков БМП.

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