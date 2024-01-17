Он отметил, война в Украине – это дело, в первую очередь, украинцев, однако результат повлияет и на другие страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал демократические страны помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Он отметил, что война, развязанная Россией, влияет не только на судьбу украинцев.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы продолжать держаться вместе, чтобы не стать жертвой разъединения. Нам нужна эффективная повестка дня, которая поможет нам гарантировать, что Россия не победит Украину", – заявил французский президент в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Макрон отметил, война в Украине – это дело, в первую очередь, украинцев. Однако ее результат значительно повлияет и на другие страны, в том числе на их безопасность и защищенность европейских ценностей.

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По его словам, в 2024 году в Европе должны показать, что могут влиять на эту ситуацию, и приложить больше усилий, чтобы как можно скорее остановить войну РФ против Украины, "что бы ни произошло в США", очевидно, имея ввиду предстоящие президентские выборы.

Поддержка Украины: другие заявления партнеров

16 января в рамках Всемирного экономического форму в Давосе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил абсолютную уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны союзников по Альянсу. По его словам, помощь Киеву – это не благотворительность, а инвестиция в общую безопасность. Столтенберг также добавил, что сейчас Альянс наращивает производство оружия.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО еще до окончания войны. По его словам, это чрезвычайно важно для морального духа защитников Украины.

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