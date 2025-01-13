Спецслужбы сфабриковали письмо от имени министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер.

Датская разведка (PET) утверждает, что в 2019 году спецслужбы России подделали письмо, которое спровоцировало президента США Дональда Трампа заявить о возможной покупке Гренландии.

Как пишет BILD, PET заявляет, что российские спецслужбы сфабриковали письмо от имени министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер.

Согласно данным PET, письмо якобы было адресовано американскому сенатору Тому Коттону и содержало благодарность за "финансовую помощь", а также намерение ускорить проведение референдума о независимости Гренландии от Дании.

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"В 2019 году Дональд Трамп впервые заявил о том, что Соединенные Штаты могут купить у Дании Гренландию. По информации PET, его заявление могло быть результатом российской провокации. В разведке считают, что российские агенты сфабриковали письмо от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер сенатору США Тому Коттону", — сказано в публикации.

Как отмечается, на самом деле министр никогда не писала такого обращения. Но после получения письма Коттон выступил с предложением приобрести Гренландию, что могло вдохновить Трампа на то, чтобы всерьез задуматься об этой идее.

По версии Дании, фальсификация письма была частью плана российских спецслужб по созданию разногласий в НАТО и укреплению позиций России и Китая в Арктике.

"Тогда, в 2019 году, правительство в Копенгагене отреагировало насмешками в ответ на слова Трампа, а тот в гневе отменил свой официальный визит в Данию. Сейчас, в преддверии инаугурации, Трамп вновь озвучил идею о покупке Гренландии и даже намекнул на возможность применения силы", — пишет BILD.

На этот раз датское правительство проявило осторожность. Премьер-министр Метте Фредериксен предложила углубить сотрудничество по вопросам Гренландии, а министерство обороны объявило о намерении усилить военное присутствие на острове.

Что еще известно о желании Трампа купить Гренландию

Как сообщал УНИАН, одержимость Дональда Трампа Гренландией вывела крупнейший остров мира на геополитическую арену. Как отметил Bloomberg, хотя в 2019 году предложение Трампа купить Гренландию восприняли как шутку, но сейчас ситуация выглядит серьезнее.

Жители Гренландии активизировали движение за независимость от Дании, а предстоящие выборы станут важным этапом в решении судьбы острова. В то же время, США под лидерством Трампа пытаются использовать эти стремления для геополитических преимуществ.

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