Южная Корея, США и Япония пообещали сотрудничать с мировым сообществом, чтобы жестко реагировать на любые угрозы региональной безопасности.

Главы МИД Южной Кореи, США и Японии договорились принять строгие меры против возможной сделки по оружию между Россией и Северной Кореей.

Как сообщает Yonhap, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и японским коллегой Йоко Камикавой в пятницу, 22 сентября, в Нью-Йорке, чтобы обсудить российско-севернокорейские сделки по оружию.

Дипломаты выразили глубокую обеспокоенность по поводу военного сотрудничества двух стран и предупредили, что потенциальная сделка по оружию между Пхеньяном и Москвой будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, за которые голосовала сама Россия.

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По данным министерства, они пообещали сотрудничать с мировым сообществом, чтобы жестко реагировать на любые угрозы региональной безопасности в нарушение резолюций СБ ООН.

Сделка по оружию между РФ и Северной Кореей

В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможной сделки по оружию между двумя странами.

По состоянию на 14 сентября 2023 года было известно о том, что РФ уже получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты для "Градов". Также сообщалось о том, что Китай может поставлять свое оружие в Россию транзитом через Северную Корею.

21 сентября 2023 года стало известно о том, что США планируют ужесточить санкции против КНДР за поддержку войны России в Украине.

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