Эксперт предположил, что количество артиллерийских систем, имеющихся в КНДР, может быть завышено.

Эксперт Агентства Defence Express Олег Катков рассказал, что у Северной Кореи есть значительное количество оружия, однако сомневается, что бронетехника и другое вооружение вызовет у РФ такой же интерес, как артиллерия и боеприпасы, а также запасные части к ним.

В КНДР довольно много артиллерийских систем калибров, используемых российской армией, однако, есть вопросы относительно кондиции боеприпасов, сказал эксперт в разговоре из УНИАН.

"По оценкам Military balance, арсенал КНДР составляет 22500 артиллерийских систем в калибрах 122, 152 миллиметра и системы специфического и ненужного для РФ 170 миллиметрового калибра. В это количество также входят 120 миллиметровые минометы ... Если говорить об таком количестве артсистем, то мы говорим и о соответствующем количестве боеприпасов, которые под них рассчитаны. И есть вопросы относительно кондиции этих боеприпасов, потому что вряд ли они обновлялись, как минимум, с 1991 года, а, скорее всего, с середины 1980-х годов. То есть это довольно старые боеприпасы, что будет влиять на их надежность. Хотя РФ уже использует очень старые артиллерийские боеприпасы", - отметил эксперт, предположив, что количество артиллерийских систем, имеющихся в КНДР, может быть завышено.

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Олег Катков вспоминает, что во время ирано-иракской войны в 1980-х годах Китай (вместе с Советским союзом) использовал Пхеньян в качестве хаба для поставки вооружения Ирану, хотя в публичной плоскости говорил так же, как сейчас – о нейтралитете. Поэтому, мол, стоит обращать внимание не только на то, какое оружие России может передать непосредственно КНДР.

Сотрудничество РФ в КНДР - детали

Российская Федерация уже получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты до "Градов". Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его данным, поставки этих боеприпасов происходят уже более месяца.

Олег Катков заявил, что Китай может передавать в Россию свое вооружение с помощью Северной Кореи. В то же время КНДР имеет достаточно своих боеприпасов, чтобы поделиться с РФ.

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