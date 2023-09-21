Законопроект предлагает применять санкции против любого лица, которое несет ответственность или способствует передаче или продаже оружия из КНДР для использования российскими войсками в Украине

Двое сенаторов США представили законопроект, в котором призывают расширить санкции против поддержки Северной Кореей войны России в Украине.

Соответствующий законопроект под названием "Предусмотреть введение санкций в отношении поддержки Северной Кореей незаконной войны России в Украине" авторства сенаторов Джерри Коннолли и Джо Уилсона размещен на сайте Конгресса.

Как пишет издание Yonhap, законопроект предусматривает, что президент США будет налагать санкции на любое иностранное лицо, которое несет ответственность или способствует передаче или продаже оружия или материальной поддержки из Северной Кореи для использования российскими войсками в Украине.

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В тексте законопроекта сенаторы заявили, что если Россия или поддерживаемые Россией организации покупают оружие и связанные с ним материалы у Пхеньяна, такие действия будут противоречить резолюциям СБ ООН, которые поддержала Россия, которые запрещают режиму экспортировать такие предметы.

"Материальная поддержка Ким Чен Ыном незаконной войны России в Украине будет означать опасное партнерство между двумя злоумышленниками, которые угрожают глобальному миру", - заявил сенатор Коннолли.

Он отметил, что "Соединенным Штатам пора предпринять решительные действия и помешать использованию северокорейского оружия в кровавой войне Путина против украинского народа".

Сближение КНДР и России и реакция США

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию.

Перед началом переговоров мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима оружие для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Впоследствии США официально предостерегли Северную Корею относительно вероятного военного соглашения с Россией, отметив, что передача России любого вида оружия вновь нарушило бы резолюцию Совета Безопасности ООН и КНДР станет соучастницей убийств украинцев, если предоставит России свои боеприпасы.

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