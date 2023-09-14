Китай ранее неоднократно использовал КНДР для передачи своего вооружения другим странам.

Китай может передавать в Россию свое вооружение с помощью Северной Кореи. В то же время КНДР имеет достаточно своих боеприпасов, чтобы поделиться с РФ.

Об этом главред Defense Express Олег Катков заявил телеканалу "Эспрессо". По его мнению, Пхеньян может стать хабом, через который Пекин будет присылать свое оружие Москве.

"Когда мы говорим о Вооруженных силах КНДР, то по данным Military Balance в этой стране есть на балансе более 21500 артиллерийских систем калибром 120-мм и 152-мм. Это вооружение начинается с минометов. Действительно, такое количество артсистем значительное, но эта цифра говорит о количестве боеприпасов, которое есть в КНДР. Так что это уже угроза. Ведь эти системы и боеприпасы могут быть переданы РФ", - пояснил Катков.

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Эксперт также отметил, что Китай неоднократно использовал КНДР для передачи своего вооружения другим странам.

"Вторая угроза, на мой взгляд, заключается в том, что КНДР может стать хабом для китайского вооружения, которое будет передано России. Здесь не надо бегать за какими-то конспирологическими теориями. В этой ситуации есть опыт Ирано-Иракской войны в 80-х годах прошлого века, когда Китай декларировал невмешательство в этот конфликт и поддержку дипломатического решения, а взамен передавал вооружение Северной Корее. После этого их не интересовало, куда и как это оружие использовалось и кому передавалось. Поэтому ситуация, когда Китай начнет использовать КНДР как хаб для своего вооружения является гораздо более угрожающей, чем сама Северная Корея сама по себе", - добавил он.

Китай помогает России в войне - что известно

Разведка США неоднократно сообщала о помощи Пекина Москве в сфере военного оборудования.

Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн заявлял, что Китай масштабно помогает рашистам в войне против Украины.

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