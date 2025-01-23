Совет национальной безопасности начал "полную проверку" помощников, чтобы привести команду Белого дома в соответствие с его программой "Америка прежде всего".

Советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкл Уолтц, отстранил от работы в Белом доме и отправил по домам десятки сотрудников СНБ, отвечающих за такие вопросы, как распространение иранского и северокорейского ядерного оружия, кибершпионаж и война России в Украине. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря СНБ.

Сообщается, что Уолц решил провести "полную проверку" чиновников, на приверженность реализации программы Трампа "Америка прежде всего", в частности, "разумное использование налоговых долларов работающих мужчин и женщин Америки".

Как пишет издание, в среду чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, во время короткого разговора было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть на связи. По данным источников, им было дано указание вернуться только по просьбе их начальников - старших директоров, назначенных администрацией Трампа.

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"По словам одного из чиновников, решение Уолтца было настолько внезапным, что помешало некоторым из сотрудников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их пропуска больше не работали. Из-за этой ситуации Секретной службе пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого деактивировались пропуска", - пишет WP.

При этом, по словам одного из бывших чиновников, массовое отстранение стольких карьерных сотрудников в переходный период может осложнить новой команде по национальной безопасности решение существенных вопросов.

Как пишет WP, Уолтц принял решение провести проверку после того, как ранее некоторые бывшие помощники администрации Трампа заявили, что они слышали о том, что он готовится сохранить большую часть сотрудников. Один из помощников Трампа подверг Уолтца критике за такое решение.

На следующий день Уолтц написал на сайте X, что "все, кто будет работать под началом президента Трампа в СНБ, будут полностью соответствовать его программе "Америка прежде всего".

Майкл Уолтц о войне в Украине

Ранее советник Трампа назвал три главных аспекта окончания войны в Украине. "Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы посадим их за стол? И в-третьих, какие будут рамки соглашения?", - сказал он.

Уолтц также заявил, что президент США "полон решимости закончить войну".

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