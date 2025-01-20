Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине.

Новый президент США Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Такое заявление сделал в интервью каналу CBS Майкл Волц, который займет должность советника по безопасности .

Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине. "Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы посадим их за стол? И в-третьих, какие будут рамки соглашения?", - сказал он.

"Президент Трамп дал понять, что эта война должна закончиться", - заявил, Волц.

Видео дня

Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский готов сотрудничать с Трампом в вопросе окончания войны.

Советник предупредил, что война в Украине является "мясорубкой" и может спровоцировать третью мировую. "Эта война должна прекратиться, и президент Трамп очень ясно дал понять это и полон решимости это сделать", - констатировал Волц.

Трамп и война в Украине

Трамп во время предвыборной кампании обещал в случае избрания президентом закончить войну в Украине за сутки. Однако, уже сейчас становится очевидным, что это обещание он не выполнит.

Выступая на вчерашнем митинге в Вашингтоне Трамп публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: