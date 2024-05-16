Россия запустила исследовательский космический корабль для противоспутникового ядерного оружия два года назад, говорят официальные лица США.

В феврале 2022 года Россия запустила в космос спутник, который предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, несущего ядерное устройство.

Как указывается в статье The Wall Street Journal, об этом заявили официальные лица США. Запущенный объект не имеет ядерного заряда, однако все же связан с российской противоспутниковой программой, которая вызывает все большее беспокойство в Белом доме, Конгрессе и у экспертов.

Спутник "Космос-2553" был запущен 5 февраля 2022 года и все еще вращается вокруг Земли на необычной орбите. Он тайно работал как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы оружия, которую Россия еще не развернула.

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По словам россиян, этот космический корабль предназначен для научных исследований, но американцы считают это утверждение неправдоподобным. Хотя США знали, что РФ заинтересована в ядерном противоспутниковом потенциале в течение многих лет, лишь недавно они смогли лучше определить ход программы.

Потенциально такое оружие, в случае развертывания на орбиту, может уничтожить спутники в той части космоса, где доминируют американские правительственные и коммерческие объекты, включая группировку Starlink от SpaceX, которые критически важны для военных усилий Украины.

Один человек, знакомый с этим вопросом, назвал запущенный спутник "прототипом" оружия, но другие считают, что российская программа не продвинулась настолько далеко.

Как указывается, попытки США обсудить свою обеспокоенность относительно противоспутниковой программы непосредственно с российскими официальными лицами также были отклонены.

В то же время добавляется, что Россия вывела "Космос-2553" на орбиту за 19 дней до того, как вторглась в Украину. Космический корабль был "оснащен недавно разработанными бортовыми приборами и системами для их тестирования в условиях воздействия радиации и тяжелых зарядов и частиц".

Помощник госсекретаря Мелори Стюарт в публичных комментариях в начале этого месяца оспорила это объяснение, не указывая конкретный спутник.

"Орбита находится в регионе, который не используется ни одним другим космическим аппаратом - это само по себе было несколько необычно. И орбита является областью с более высокой радиацией, чем на обычных нижних околоземных орбитах, но недостаточно высокой радиацией, чтобы позволить ускоренное тестирование электроники, как это описала Россия", - сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований, вашингтонского мозгового центра.

По ее словам. Штаты "знали о том, что Россия стремится получить такой потенциал еще много лет назад, но лишь недавно мы смогли сделать более точную оценку их прогресса".

По данным профессиональных спутниковых трекеров, Космос-2553 все еще находится на орбите. Представители разведывательного сообщества США и Совета национальной безопасности отказались обсуждать эту тему.

Российское противоспутниковое ядерное устройство может быть использовано для угрозы космическим кораблям на низкой околоземной орбите, где американские компании и правительственные учреждения эксплуатируют больше спутников, чем любая другая страна.

По состоянию на конец апреля в этой части космоса работало почти 6700 американских спутников. При этом Китай имеет там только 780 спутников, а Россия - 149. Большинство спутников США являются частью интернет-сети Starlink, тогда как другие собирают данные о деятельности на земле.

Джон Пламб, высший чиновник Пентагона по космической политике, который покидает пост, сказал, что использование такого оружия уничтожит или повредит спутники, которые не защищены от ядерного взрыва. Он считает, что это также может сделать непригодной низкую околоземную орбиту на некоторый период - возможно, на год.

Он добавил, что ядерное оружие в космосе из России было бы "оружием неизбирательного характера". Такое оружие "не имеет национальных границ, не различает военные спутники, гражданские или коммерческие.

Космическое оружие россиян: последние новости

Как писал УНИАН, в феврале Белый дом забил тревогу из-за новой "серьезной угрозы" от России. Стало известно, что речь идет о попытках России создать противоспутниковое оружие с применением ядерных технологий.

В марте сообщалось, что США готовят специальную резолюцию Совета безопасности ООН с декларативным призывом о недопущении использования ядерного оружия в космосе. В конце апреля состоялось голосование за документ, который призвал все страны мира придерживаться давно существующих международных договоренностей о безъядерном статусе космоса. Однако Россия наложила вето - единственная из всех стран-членов Совбеза ООН.

Недавно в Пентагоне заявили, что на текущий момент россияне еще не успели вывести на орбиту само ядерное оружие. Однако неизвестно, сколько времени понадобится государству-агрессору, чтобы перейти к этому этапу.

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