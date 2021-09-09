При этом талибы, говорят во Фронте сопротивления, понесли тяжелые потери в ходе ожесточенных боев.

Во "Фронте национального сопротивления Афганистана" рассказали, что они контролируют 60-65% территории Панджшера.

Об этом сообщает CNN.

По заверениям представителя сопротивления Али Назари, все стратегические позиции в регионе находятся под их контролем. В то же время они совершили тактический отход от главной дороги.

При этом талибы, по его словам, понесли тяжелые потери в ходе ожесточенных боев.

Напомним, на днях лидер "Фронта национального сопротивления" Афганистана Ахмад Масуд призвал талибов к перемирию, но те отвергли его предложение.

Читайте такжеЭкс-президент Афганистана попытался оправдаться за свой побег из Кабула

Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над провинцией Панджшер. Сейчас в Панджшере идут боевые действия.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Денис Прядко