Во "Фронте национального сопротивления Афганистана" рассказали, что они контролируют 60-65% территории Панджшера.
Об этом сообщает CNN.
По заверениям представителя сопротивления Али Назари, все стратегические позиции в регионе находятся под их контролем. В то же время они совершили тактический отход от главной дороги.
При этом талибы, по его словам, понесли тяжелые потери в ходе ожесточенных боев.
Напомним, на днях лидер "Фронта национального сопротивления" Афганистана Ахмад Масуд призвал талибов к перемирию, но те отвергли его предложение.
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Ситуация в Афганистане
Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.
Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над провинцией Панджшер. Сейчас в Панджшере идут боевые действия.
Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"
Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году
Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.