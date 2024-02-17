Украина перейдет к вопросу о гарантиях безопасности с США после работы с Конгрессом.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда будет подписано соглашение о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис, отвечая на вопрос, когда между Украиной и США будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Что касается гарантий безопасности. Да, наши команды работают. Провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ с нашими партнерами. Но мы договорились, что мы должны все сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом Соединенных Штатов, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - отметил глава государства.

Соглашения о безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны.

Того же дня Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Договор был принят президентами двух стран - Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже.

Макрон отметил, что они "полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну".

Первой страной, подписавшей соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, стала Великобритания. В январе страны подписали историческое соглашение о безопасности, которое, в частности, формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины.

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