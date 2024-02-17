Пакет помощи от Америки - это "путь вперед", акцентировал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нашей стране нужно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки и конфисковать российские активы.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис. Глава государства поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины.

"Мы должны и дальше быть вместе: Украина и Америка. И весь мир, все наши партнеры - мы должны и в дальнейшем прибавлять абсолютно нужной всем безопасности, достигать общих результатов, увеличивать устойчивость нашего сопротивления российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что ежедневно мир должен доказывать президенту России Владимиру Путину, что "его ненависть к людям, ненависть к свободе никогда не одержат победу над нашим единством, единством свободного мира".

"Ключевой для нас вопрос сейчас - это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и все наши воины нуждаются и очень ожидают соответствующего положительного голосования по пакету поддержки. Я благодарю каждого и каждого, кто осознает, насколько много зависит от одного этого голосования", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что на Путина и его режим нужно и дальше давить на всех направлениях. "В частности, мы должны именно в этом году обеспечить конфискацию и использование российских активов в пользу защиты от российского же террора", - добавил он.

Так, отметил глава государства, "нужно сильное решение, которое конфискует замороженные активы России, и нужно дальнейшее полномасштабное давление санкциями на Россию, чтобы ограничивать способность Путина финансировать эту войну".

Также на вопрос о том, есть ли у Украины путь к победе без пакета помощи от США, который Конгресс еще не одобрил, Зеленский отметил: "Мы очень рассчитываем на это положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы. Потому что рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, и что он останется стратегическим партнером".

В то же время глава государства добавил, что этот пакет - это не "путь к победе", ведь только этого недостаточно. "Потому что путь к победе - это люди, моральный дух украинского воина, людей", - сказал он.

По словам президента, пакеты поддержки и санкции партнеров - это большая ежедневная союзническая работа. "Этот пакет - определенно путь вперед. И это факт. Но это еще не победа... Движение вперед гораздо важнее, чем стагнация на поле боя", - отметил он и добавил, что не думает, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину.

Конгресс США ищет другой план для поддержки Украины

Отказ спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона ставить на голосование законопроект о международной поддержке, в том числе для Украины объемом на около 60 млрд долларов, заставляет конгрессменов искать "план Б" для одобрения поддержки Украины.

16 февраля Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что рассчитывает, что США никуда не исчезнет.

Глава государства признал, что в Штатах звучат разные голоса, в том числе и радикальные, и есть "горячие головы", которые занимаются политическим процессом. В то же время он ожидает, что в США придерживаются прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Украины.

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