Сейчас на белорусско-польской границе стоят войска обеих стран.

Конфликт между ЕС и Беларусью продолжается. США и Европа открыто обвинили Лукашенко в содействии миграции через границу Беларуси.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Также западные политики считают, что режим в Беларуси подрывает мир и безопасность в Европе.

Читайте такжеПремьер Польши обвинил Путина в организации миграционного кризиса на границе"Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он врет людям", - говорит представитель Еврокомиссии Петер Стано.

На обвинения Лукашенко ответил в привычной манере, пригрозив Европе Россией.

"Если мы оступимся, то это сразу же втянет в этот водоворот Россию, а это крупнейшая ядерная держава", - заявил Лукашенко.

В Варшаве сейчас думают, стоит ли привлекать Альянс, ситуация обостряется. Сейчас на белорусско-польской границе стоят войска обеих стран.

"Польша стянула туда 12 тысяч военных, то же самое сделали белорусские пограничники, чтобы обеспечить правопорядок", - говорит Илия Куса, аналитик Украинского института будущего.

"Александр Лукашенко, зная об этой проблеме для Европы, ею воспользовался, организовав для желающих перелет в Беларусь из ближневосточных стран и дальше уже их координировал в сторону границы с Польшей и Литвой", - добавил Куса.

"Беженцы стали заложниками ситуации и сдаваться не собираются, они намерены стоять до тех пор, пока им не откроют границу", — подытожили журналисты "Секретных материалов".

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что задержанные на месте мигранты, незаконно пересекающие границу, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

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Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Правительство в Варшаве обвиняет Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Лукашенко объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - так официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций Запада против Беларуси.

Автор: Ольга Робейко