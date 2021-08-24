Лидеры террористического движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном.
Об этом сообщили источники издания Foreign Policy. По их данным, управлять министерствами предложат и некоторым членам прошлой администрации. Так талибы планируют сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества.
По словам источника, в совет войдут глава политического офиса талибов Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии движения Мухаммед Якуб и член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.
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Также издание сообщает, что талибы хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер. "Талибан" не планирует восстанавливать в Афганистане пост президента или иного единоличного лидера, при этом некоторым членам предыдущего правительства могут предложить министерские посты, передает kommersant.
Ситуация в Афганистане
15 августа террористическое движение "Талибан" заняло Кабул, а потом объявило о контроле над всем Афганистаном. В тот же день президент Ашраф Гани покинул страну. Представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин сообщил, что в Афганистане создадут специальный комитет для разработки нового проекта конституции. Также талибы готовятся к штурму Панджшера.