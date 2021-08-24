По данным СМИ, талибы планируют сформировать администрацию по управлению страной, приемлемую для международного сообщества.

Лидеры террористического движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном.

Об этом сообщили источники издания Foreign Policy. По их данным, управлять министерствами предложат и некоторым членам прошлой администрации. Так талибы планируют сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

По словам источника, в совет войдут глава политического офиса талибов Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии движения Мухаммед Якуб и член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

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Также издание сообщает, что талибы хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер. "Талибан" не планирует восстанавливать в Афганистане пост президента или иного единоличного лидера, при этом некоторым членам предыдущего правительства могут предложить министерские посты, передает kommersant.

Ситуация в Афганистане

15 августа террористическое движение "Талибан" заняло Кабул, а потом объявило о контроле над всем Афганистаном. В тот же день президент Ашраф Гани покинул страну. Представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин сообщил, что в Афганистане создадут специальный комитет для разработки нового проекта конституции. Также талибы готовятся к штурму Панджшера.

Автор: Ирина Погорелая