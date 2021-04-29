Матвей был первым ребенком пары Лукашенко и его подруги Абельской.

Александр Лукашенко прячет в интернате старшего сына с аутизмом.

Об этом говорится в материале главного оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

Читайте такжеБелоруса задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконеПо информации авторов публикации, у Лукашенко с подругой Ириной Абельской в ноябре 2002 года родился сын, медики диагностировали у него аутизм и глухоту.

Мальчика записали девичьей фамилией матери Матвей Постоялко и отдали в детский дом. При этом за ребенком ухаживал специально нанятый персонал, который контролировал его воспитательный процесс и заботился о еде и игрушках.

NEXTA пишет, что Матвей был первым ребенком пары Лукашенко и Абельской. Во время беременности Колей политик избил спутницу, считая, что и у второго ребенка будут физические недостатки.

Сейчас сын Лукашенко находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью №2 в Минске. Авторам канала удалось найти старое фото Матвея, на котором парню 10-11 лет.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Новости Украины и мира на утро 29 апреля

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Автор: Яна Ставская