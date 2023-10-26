Премьер-министр Венгрии указал, что ожидает прибытия украинской делегации в Будапешт, поэтому все еще блокирует выделение необходимых средств.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет переговоров с Украиной для разблокирования выделения 500 млн евро на закупку оружия для ВСУ в рамках Европейского фонда мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал журналистам перед началом заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе.

В частности, у него спросили, почему Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро на оружие для Украины.

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"Мы ждем прибытия украинской делегации в Будапешт для переговоров по этому поводу. Мы открыты и готовы заключить соглашение", - сказал Орбан.

Также его попросили объяснить его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. Как сказал Орбан, Украина является общим соседом для Венгрии и России.

"У нас есть мирная стратегия. Поэтому, мы хотели бы сохранять открытым канал коммуникации", - сказал Орбан.

По его убеждению, без возможности общения с Россией "не будет шанса для мира".

Орбан подчеркнул, что не собирается просить прощения за рукопожатие с Путиным. Также он сказал, что поддерживает между Украиной и Россией "режим прекращения огня".

Венгрия блокирует необходимые Украине 500 млн евро помощи

Как сообщал УНИАН, 23 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил о трудностях выделения новой помощи на вооружение для Украины. В частности, в Евросоюзе снова не смогли принять единогласное решение о выделение восьмого транша на сумму 500 млн евро для закупки вооружения.

Как известно, Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша на сумму 500 млн евро для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года. Тогда Венгрия заявляла о блокировании одобрения выделения новых средств на поддержку Украины.

Причиной стало, в частности, и то, что венгерский OTP Bank был внесен в Украине в список спонсоров войны. В сентябре 2023 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по требованию Венгрии объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank.

Предыдущий, седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро, с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), был одобрен еще в январе 2023 года.

Общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира после выделения семи траншей составляет 3,6 млрд евро.

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