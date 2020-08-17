"Превратился в монстра и не желает удаляться": Слепаков посвятил стих Лукашенко
Российский певец, сценарист и комик Семен Слепаков написал стихотворение-обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с последними событиями в стране.
Читайте также"Мы с Путиным одного мнения": Лукашенко пригрозил своим противникам "разборками"Новый стих Слепаков опубликовал в своем Instagram.
В нем комик достаточно жестко осуждает действия Лукашенко, называя его то монстром, то кровопийцей.
Текст стихотворения Слепакова о Лукашенко
Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.
Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.
Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут - на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему - хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.
Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом
Он ступил на эту скользкую дорожку
И идет по ней, махая старым флагом,
По пути людей сажая, как картошку.
Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?
Бродят натовцы и Вагнер по округе -
Вы не там, где надо, ищете чудовищ,
Лучше в зеркало взгляните на досуге.
Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений - Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит -
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?
Любопытно очень, Александр Григорич,
В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном
Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,
И на первый взгляд не кажетесь г@ндоном...
Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы «родимый батька»
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!
Да, с правами и у нас в России туго,
Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,
На ворюге здесь у нас сидит ворюга,
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Вы совсем уже там обалдели что ли?
Вы довольны сами этою картинкой?
Своего сыночка любите Вы - Колю?
Вот, представьте что его бы так дубинкой!
Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю, чем сей опус подытожить -
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь, что вышло все весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.
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