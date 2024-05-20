Вряд ли режим вернется к умеренности, отклонившись от жесткой линии.

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси - опасный момент для режима. Впрочем, не стоит ожидать изменений внешней политики страны.

Как говорится в анализе Sky News, сейчас Иран переживает деликатное время. Раиси был вторым по значимости человеком в Иране после аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера.

Его смерть будет иметь далеко идущие последствия. Несмотря на то, что Хаменеи пытался успокоить страну в последние часы, режим будет знать, что это опасный момент, к которому нужно относиться осторожно.

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Существуют механизмы защиты режима в таких событиях, и Революционная гвардия, которая была основана в 1979 году именно с этой целью, будет главным игроком в том, что будет дальше. В ближайшее время вице-президент Мохаммед Мохбер возглавит страну, а выборы состоятся в течение 50 дней.

Мохбер не настолько близок к верховному лидеру, как Раиси. Но он годами руководил большей частью финансов Хаменеи, и ему приписывают помощь в уклонении от некоторых санкций, наложенных на Иран.

"Преемник Раиси, скорее всего, будет избранным кандидатом верховного лидера и, конечно, еще одним ультраконсервативным сторонником жесткой линии - возвращение к умеренности является очень маловероятным. Так же не следует ожидать существенных изменений во внешнеполитической деятельности Ирана или его участия в войне в Газе. Насколько это возможно, все будет как всегда", - говорится в материале.

Однако, после многих лет антиправительственных демонстраций после смерти Махси Амини в 2022 году, это может быть момент для движения протеста подняться и снова выйти на улицы. Внутри Ирана также есть много диссидентских групп, в том числе ответвления "Исламского государства" - они могут попытаться воспользоваться этой ситуацией.

Раиси стал президентом в 2021 году во второй раз по запросу и только с явкой 41%, самой низкой со времен революции 1979 года. Он не был общепопулярной фигурой, и многие в Иране будут праздновать его смерть.

В долгосрочной перспективе смерть Раиси будет иметь последствия для верховного лидера. Для религиозных и консервативных иранцев смерть Раиси стала трагедией. Однако для многих это будет смерть человека, руки которого были окровавлены.

Гибель Раиси - детали

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате жесткого приземления вертолета вечером 19 мая, сообщило иранское агентство Mehr. "Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана", - говорится в сообщении.

На борту также находились министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все они "погибли в результате инцидента", отмечает Mehr.

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