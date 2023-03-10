Побег Магомеда Гаджиева из России, дом и дети в Майами, поездки по шикарным европейским курортам в компании с брюссельским лоббистом, попытки получить европейский паспорт - эти и другие данные оказались в распоряжении журналистов румынского издания RBN. Коллеги выпустили большое расследование, раскрывающее планы Гаджиева на безбедное будущее вне РФ. Основой расследования стали оказавшиеся в сети переговоры Гаджиева, где он пытается любой ценой выторговать себе европейский паспорт в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах.

Напомним, что Магомед Гаджиев - бизнесмен дагестанского происхождения, экс-депутат Госдумы РФ ("единая россия"), надавно сбежавший из россии. Помимо законотворчества (Гаджиев - инициатор и соавтор ряда законов, направленных против территориальной целостности Украины), экс-единорос активно финансировал войну в Украине, направляя боевую технику и гумконвои.

Все эти факты послужили причиной обращений украинских, европейских и американских политиков с требованиями ввести в отношении Гаджиева санкции.

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По имеющимся данным, Гаджиев максимально дистанцировался от Путина и начал активную кампанию по получению политического убежища в США - в обмен на раскрытие секретов российской политкухни. Параллельно экс-путинец пытается осесть в Европе и получить гражданство ЕС.

"То, как Гаджиев меняет свое отношение к войне в Украине показывает, как быстро он готов переобуться ради западного паспорта. Все это лишь очередная ложь, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь и избежать выдачи на родину", пишут румынские журналисты.

В расследовании упоминаются фамилии тех, кто помогает бизнесмену укорениться в Европе. В частности, речь идет об Эрике Ван де Веге - бельгийце, который фигурирует в так называемом "деле Казахгейта" в Бельгии. По данным западных СМИ, Ван де Веге связан с крайне правыми политиками Европы, торговцами оружием и контрабандистами, и был ранее заключен в тюрьму по обвинениям в сутенерстве.

Еще один лоббист - троюродный брат Гаджиева Мага Мусаев, экс-директор московского ВДНХ, лишившийся должности из-за подозрения в мошенничестве, но успевший вывести свои коррупционные деньги в США, и лоббирующий невключение Гаджиева в санкционные списки.

Румынские журналисты задаются вопросом: не функционирует ли в Евросоюзе параллельно с официальной вертикалью власти - теневая, чьими услугами и пользуются, скрывающиеся от правосудия российские преступники?

Также, известный американский политолог Джейсон Смарт опубликовал пост в Твиттере, в котором подчеркнул "Магомед Гаджиев должен быть под санкциями США и ЕС, а не проживать свою роскошную жизнь в западных странах, поддерживая войну в Украине".

"Напрашиваются аналогии с военными преступниками третьего рейха, сумевших избежать возмездия и скрывшихся в странах Латинской Америки после второй мировой войны. Остается надеяться, что власти Евросоюза проанализируют увиденное и, рано или поздно, с преступным синдикатом, проникшем в высшие органы европейской власти, будет покончено", резюмируют журналисты.