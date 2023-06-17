Вчера президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев, чтобы представить свой мирный план.

Охранники южноафриканского президента Сирила Рамафосы, который вчера посетил Украину, пытались без разрешения провезти оружие, поэтому их задержала служба безопасности аэропорта имени Шопена в Варшаве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши на своей странице.

"На борту самолета находились опасные грузы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Кроме того, на борту самолета были лица, о присутствии которых польская сторона не была заранее уведомлена", - говорится в сообщении.

В пограничной службе Польши также подтвердили, что южноафриканская делегация везла с собой оружие, на которое не имела разрешения.

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"Члены делегации имели при себе оружие, не имея разрешения на его ввоз, но им разрешили оставить самолет самостоятельно. Пассажиры приняли решение остаться на борту до момента продолжения рейса", - говорится в сообщении.

Также эту ситуацию прокомментировал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарин. Он назвал бессмысленными обвинения южноафриканской стороны в расизме из-за этого инцидента.

"Такие комментарии не только вводящие в заблуждение и необоснованные, но и смешные. Если бы у делегации были все разрешения, проблем не было бы. Что касается безопасности, то решающее значение имеют процедуры, которые должны быть очевидными и понятными каждому", - написал Жарин в Твиттер.

Инцидент с задержанием охраны президента ЮАР в Польше

Как известно, вчера президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев, чтобы представить свой мирный план.

При этом глава Службы охраны президента отметил, что жизнь Рамафосы была "под угрозой", поскольку его охрана застряла в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии. Он обвинил польское правительство в расизме и "преднамеренном саботаже" мирной инициативы.

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