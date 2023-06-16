По его словам, "мирная программа" идет по плану.

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что их делегация якобы не слышала ни сирен, ни взрывов в Киеве во время своего визита.

Так он ответил на пост, в котором пользователь Twitter цитировал Reuters: "По меньшей мере два взрыва прогремели в Киеве в пятницу, и завыли сирены воздушной тревоги, когда африканские лидеры начали мирную миссию, надеясь выступить посредником между Украиной и Россией".

В ответ Винсент Магвенья написал: "Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа #AfricanPeaceMission идет по плану".

Обстрел Киева во время визита делегации ЮАР

Как известно, сегодня утром в Украину прибыл президент ЮАР. Вместе с другими африканскими лидерами он хочет представить свой "мирный план" по завершению войны в Украине. После Киева он намерен посетить Москву.

Утром РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. В результате атаки в Киевской области были разрушены три жилых дома, еще 15 сооружений получили повреждения. Пострадали семь человек.

По данным Reuters, во время атаки африканские лидеры пошли в киевский отель, чтобы укрыться в бомбоубежище.

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