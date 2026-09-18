Тысячи граждан КНДР собирают 'Шахеды' для россиян: сколько им платят

Большую часть заработка забирает себе правительство Северной Кореи.

До 25 тысяч граждан Северной Кореи могут работать в российской индустрии беспилотников, в частности на предприятиях в Алабуге в Татарстане, где собирают "Шахеды". Об этом говорится в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций, пишет HotNews.

Согласно отчету, Россия использует северокорейских работников для производства беспилотных летательных аппаратов, которые могут применяться в войне против Украины. При этом Пхеньян получает от отправки своих граждан за границу значительные валютные поступления.

Как отмечает издание, для обхода санкций северокорейцев в России оформляют по схеме студенческих виз. Таким образом Москва получает дополнительную рабочую силу для отраслей, связанных с военным производством, а режим Ким Чен Ына – источник иностранной валюты.

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Согласно отчету, в среднем один северокорейский работник в России зарабатывает около 7500 долларов в год, и большую часть этих средств забирают власти КНДР. Но даже те крохи, которые достаются самому северокорейскому рабочему, могут быть в пять раз больше, чем зарплата, которую он мог бы получать на родине.

Авторы документа оценивают, что в целом северокорейские работники за рубежом могли принести режиму Ким Чен Ына до 800 млн долларов в 2025 году. Согласно данным отчета, эти средства используются для финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

В целом, по подсчетам экспертов, по состоянию на конец 2025 года Пхеньян по такой схеме сдал в аренду России от 15 до 30 тысяч своих граждан, а Китаю – ещё от 20 до 70 тысяч.

Отправленные на заработки за границу корейцы остаются под жестким контролем северокорейских властей. В частности, чтобы предотвратить побеги, жестко контролируются их передвижения и любые контакты с посторонними лицами. Также от побегов во время зарубежных командировок северокорейцев сдерживает осознание того, что их семьи дома после этого подвергнутся репрессиям.

Северная Корея: последние новости

Как писал УНИАН, Пхеньян заявил, что многонациональные учения под руководством США лишь укрепляют его решимость расширять ядерный арсенал и оборонный потенциал. КНДР обвинила Вашингтон в разжигании напряженности и назвала маневры "репетициями войны", пообещав более решительные действия.

Заявление прозвучало после учений "Freedom Edge", на которые Северная Корея ответила запуском баллистических ракет и демонстрацией модернизации военно-морских сил.

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