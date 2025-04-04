Будет проверено, не нарушил ли Хегсет правила, касающиеся секретной информации.

Внутренний надзорный орган Министерства обороны США начал расследование в связи с использованием главой ведомства Питом Хегсетом чата Signal для обсуждения важной военной информации.

Как пишет The Hill, в ходе расследования будет выяснено, "соблюдал ли Хегсет политику Министерства обороны", когда использовал групповой чат для обсуждения деталей удара по Йемену в прошлом месяце.

Кроме того, будет также проверено, не нарушил ли Хегсет какие-либо правила, касающиеся секретной информации. Критики утверждают, что подробности, которыми он поделился, включали секретные материалы, что сам Хегсет отрицает.

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Как отмечает издание, наблюдательный орган начал расследование после запроса лидеров сенатского Комитета по вооруженным силам.

"После того как министр Хегсет поставил под угрозу национальную безопасность в групповом чате, Трамп [Белый дом] попытался объявить "дело закрыто". Я работал на двухпартийной основе, чтобы обеспечить независимое расследование. Сегодня дело открыто", - написал член комитета сенатор Джек Рид в социальной сети X.

Скандал с чатом Signal

Как писал УНИАН, недавно в США разгорелся скандал, связанный со случайным добавлением журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Среди участников чата были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие ключевые фигуры.

Кроме того, СМИ писали, что в одном из таких чатов в Signal обсуждали войну в Украине. Россияне могли получить конфиденциальную информацию об этом.

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