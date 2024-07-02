На встрече с Зеленским будет говорить о мире с Россией и о взаимоотношениях Украины и Венгрии

Орбан

Премьер-министр Виктор Орбан сегодня утром прибыл в Киев. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

"Виктор Орбан прибыл в Киев сегодня утром, чтобы обсудить европейский мир с президентом Владимиром Зеленским", - написал Ковач. Также отметил, что переговоры будут посвящены возможностям достижения мира, а также актуальным вопросам венгерско-украинских двусторонних отношений.

В то же время столичные каналы публикуют видео, на котором кортеж Виктора Орбана движется по улицам Киева. Очевидно, пророссийский политик направляется на Банковую для встречи с президентом Зеленским. Орбан не был в Киеве с 2015 года.

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Орбан в Киеве - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, этот визит премьер-министра Венгрии происходит в то время, когда Венгрия перебирает на себя председательство в ЕС по "ротационному принципу". Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения приедет в страну.

Венгрия 1 июля начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2024 года.

Председательство в Совете ЕС осуществляется на ротационной основе между 27 странами-членами Евросоюза каждые шесть месяцев. Страна, которая председательствует, руководит работой Совета ЕС и представляет все страны-члены во время переговоров с другими институтами Евросоюза.

Орбан раскритиковал начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Он заявил журналистам, что Венгрия "не согласна с этим процессом вступления", но пообещал не блокировать его. По его мнению, старт переговоров является "чисто политически мотивированным процессом".

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