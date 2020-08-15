Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь с обеспечением безопасности Беларуси

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Читайте также"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко заявил, что ему не нужны зарубежные посредники для решения ситуации в странеОб этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, комментируя телефонный разговор с президентом РФ, передает агентство БЕЛТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

"И мы с ним (Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил президент Беларуси.

Что происходит в Беларуси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны почти 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

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Перевод: Виктория Токарева