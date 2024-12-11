По данным источников, Украина направила на помощь повстанцам около 150 fpv-беспилотников.

Повстанцы, свергнувшие режим Башара Асада в Сирии, получали беспилотники и другую военную поддержку от Украины. Об этом пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

"Украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 fpv-беспилотников в штаб повстанцев в сирийском Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь базирующейся там ведущей повстанческой группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщили осведомленные источники", - пишет Игнатиус.

Он отмечает, что, по оценкам западных разведок, украинская помощь сыграла скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Однако она была важна как часть более широких усилий Украины по нанесению тайных ударов по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России.

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Как утверждает Игнатиус, программа тайной помощи Украины в Сирии была "открытым секретом", хотя высокопоставленные чиновники администрации Байдена неоднократно заявляли, что не знали о ней.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на источники в разведке, уже сообщали, что "сирийские повстанцы при поддержке украинских оперативников нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе".

Российские чиновники также несколько месяцев жалуются на военизированные действия Украины в Сирии. Александр Лаврентьев, специальный представитель России по Сирии, заявил в ноябре, что "украинские разведчики находятся на территории Идлиба".

При этом операция в Сирии - не единственный случай, когда украинская военная разведка действует за рубежом, чтобы преследовать российских оперативников. В августе BBC сообщила, что Украина помогла повстанцам на севере Мали устроить засаду на российских наемников из группы Вагнера.

"Как и операции Украины в Африке и нападение на Курскую область внутри России, тайная операция в Сирии отражает попытку расширить поле боя - и нанести ущерб русским там, где они не готовы. Помощь Украины не была, так сказать, "дроном, переломившим спину верблюда". Но она помогла, хотя бы в малой степени, свалить самого важного клиента России на Ближнем Востоке", - отмечает обозреватель.

Сирия - новости

8 декабря государственное телевидение Сирии сообщило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко считает, что ситуация в Сирии заставила Россию экстренно выводить военный континтент с баз на территории страны. Эти силы могут оказаться на фронте в Украине, но значительно не повлияют на общую ситуацию.

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