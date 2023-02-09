По его словам, речь идет о "самой конкретной поддержке" в вопросах поставок оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия оказывает Украине наибольшую помощь среди всех стран Европейского Союза.

Такое заявление он сделал на саммите ЕС в Брюсселе, пишет CNN. "Среди стран ЕС мы являемся страной, которая предоставляет наибольшую финансовую и гуманитарную помощь, а также самую конкретную поддержку, когда речь идет о поставках оружия", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что встреча лидеров Евросоюза станет поводом "еще раз послать сигнал единства, солидарности и показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и целостности столько, сколько потребуется".

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Помощь Украине от Германии

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлера Шольца неоднократно критиковали за отсутствие лидерства в политике в отношении Украины и затягивании поставок тяжелого вооружения ВСУ.

В июле Министр обороны ФРГ заявила, что у них заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

В январе Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро, общий объем их помощи вырос до 3,3 миллиарда.

В начале февраля правительство Германии одобрило поставку Украине до 178 боевых танков Leopard 1, в том числе из Дании и Нидерландах.

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