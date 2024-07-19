Также он против снятия ограничения на использование западного оружия по РФ.

Президент Владимир Зеленский призвал западных союзников сбивать над Украиной российские дроны и ракеты. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что об этом не может быть и речи.

Как пишет DW, политик также заявил о неготовности снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации.

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", - ответил Шольц на вопрос, согласен ли он со странами НАТО относительно призывов украинского лидера

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Сбивание российских ракет и дронов над Украиной

Как сообщал УНИАН, Польша выступила с инициативой по защите украинского неба.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отметил, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбития российских ракет и дронов над территорией Украины.

Впоследствии в Минобороны Польши добавили, что Польша не сможет выполнить требование Украины сбивать российские ракеты, которые летят в направлении Запада страны, без решения всех членов НАТО.

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя такую возможность, отметил, что эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сомневается, что польские Patriot смогут настолько качественно работать на опережение, как это делает с "Кинжалами" украинская ПВО над Киевом.

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