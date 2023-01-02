В МИД Германии отмечают, что со стороны РФ не поступает убедительных предложений по переговорам.

Канцлер Германии Олаф Шольц периодически разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным о войне в Украине.

Об этом рассказала заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман Deutsche Welle. По ее словам, дипломатические контакты с РФ есть и у других европейских политиков.

"Было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - сказала она.

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В то же время официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что со стороны России не поступает убедительных предложений по переговорам о мире.

"Это показали и довольно жестокие бомбардировки в последние дни. Так что эти действия России создают очень четкую картину", - отметил он.

Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, Украина собирается провести международный саммит, в ходе которого будет обсуждаться "формула мира". Представленная Владимиром Зеленским формула состоит из следующих пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

В то же время в Министерстве иностранных дел России сказали, что они ни с кем не будут разговаривать на ее основе.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что главным условием для начала переговоров с РФ является восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков и наказание всех причастных к военным преступлениям.

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