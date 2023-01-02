Канцлер Германии Олаф Шольц периодически разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным о войне в Украине.
Об этом рассказала заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман Deutsche Welle. По ее словам, дипломатические контакты с РФ есть и у других европейских политиков.
"Было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - сказала она.
В то же время официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что со стороны России не поступает убедительных предложений по переговорам о мире.
"Это показали и довольно жестокие бомбардировки в последние дни. Так что эти действия России создают очень четкую картину", - отметил он.
Переговоры с Россией
Как сообщал УНИАН, Украина собирается провести международный саммит, в ходе которого будет обсуждаться "формула мира". Представленная Владимиром Зеленским формула состоит из следующих пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоцида;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
В то же время в Министерстве иностранных дел России сказали, что они ни с кем не будут разговаривать на ее основе.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что главным условием для начала переговоров с РФ является восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков и наказание всех причастных к военным преступлениям.