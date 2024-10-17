В Южной Корее уже отреагировали на такое заявление.

В Северной Корее заявили, что ее конституция, которая недавно была пересмотрена, впервые определяет Южную Корею как "враждебное государство". Такие слова прозвучали после того, как КНДР взорвала прифронтовые автомобильные и железнодорожные пути, ранее соединявшие страну с Югом, пишет Associated Press.

В издании отметили, что такими действиями Северная Корея показывает, что готова к эскалации против Южной Кореи, однако вряд ли начнет полномасштабные атаки, учитывая превосходящие силы США и РК (Республика Корея - УНИАН).

В частности официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что разрушение путей между странами было "неизбежной и законной мерой, принятой в соответствии с требованиями конституции КНДР, которая четко определяет РК как враждебное государство".

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В то же время министерство объединения Южной Кореи осудило заявление КНДР о "враждебном государстве". Там назвать эти слова "антиобъединительным, антинациональным актом".

"Правительство Южной Кореи будет жестко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и непоколебимо настаивать на мирном объединении Кореи, основанном на основных принципах свободы и демократии", - добавили в AP.

КНДР и Южная Корея - последние новости

Как сообщал УНИАН, США вместе с партнерами, среди которых Южная Корея и Япония, создадут новый механизм контроля за санкциями против КНДР. Известно, что в эту наблюдательную группу входят 11 стран, а именно Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания и Франция, а также США, Южная Корея и Япония.

В то же время кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна платить больше за присутствие американских военных в стране, если хочет защитить себя от КНДР. В частности политик назвал Южную Корею "денежной машиной".

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