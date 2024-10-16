Известно, что между Южной Кореей и КНДР сейчас напряженные отношения.

США вместе с партнерами, среди которых Южная Корея и Япония, представили новый план контроля за соблюдением санкций против КНДР. Это произошло после того, как в начале 2024 года Россия наложила вето, что привело к остановке надзора, который осуществляла группа ООН, пишет Bloomberg.

Страны-участницы Многосторонней группы по мониторингу санкций представили заявление, в котором говорится о том, что они будут пытаться противостоять угрозам, которые связаны с программой баллистических ракет и оружием массового уничтожения Северной Кореи.

"Целью нового механизма является содействие полной имплементации санкций ООН в отношении КНДР путем публикации информации, основанной на тщательном расследовании нарушений санкций и попыток уклонения от них", - отметили в заявлении по КНДР.

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В Bloomberg подчеркнули, что это заявление было сделано после того, как Северная Корея взорвала участки дорог на своей территории, которые соединяют ее с Югом. Таким образом страна показала эскалацию напряженности на разделенном полуострове. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын увеличивает уровень угроз в адрес Южной Кореи. В частности он заявил, что имеет право "уничтожить" своего южного соседа.

В издании отметили, что в эту группу входят 11 стран, а именно Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания и Франция, а также США, Южная Корея и Япония.

"Мы хотели бы продолжить предыдущий режим, который был введен Советом Безопасности. Этому помешала неуступчивость России. Я считаю, что эта группа стран, вдохновленных общей целью, имеет потенциал для того, чтобы на самом деле превзойти некоторые результаты работы, которая была сделана ранее", - отметил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на пресс-конференции в Сеуле.

Журналисты Bloomberg напомнили, что в марте РФ наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении срока работы группы экспертов, которая в течение 15 лет отчитывалась о ядерном арсенале Северной Кореи. Таким образом в России показали тесные связи Пхеньяна с Москвой.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее стало известно, что США обеспокоены информацией о северокорейских военных, которые воюют за Россию в Украине. Там отметили, что если это правда, то это будет означать значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

В то же время военный аналитик Сергей Кузан ответил, поможет ли России усиление солдат из КНДР прорвать фронт. По его словам, вряд ли это России удастся, однако воевать станет труднее.

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