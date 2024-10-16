По словам Трампа, это связано с мощной силой Северной Кореи.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подчеркнул, что Южная Корея должна была бы платить на миллиарды долларов больше каждый год за размещение американских войск в стране, если бы он был на посту президента, пишет Bloomberg.

По его словам, Южная Корея является "денежной машиной".

"Если бы я был там сейчас, они бы платили нам 10 миллиардов долларов в год, и знаете что, они были бы счастливы это делать. Это денежная машина, Южная Корея", - заявил Трамп в интервью для издания.

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В Bloomberg напомнили, что эти слова прозвучали менее чем через две недели после того, как США и Южная Корея заключили новое пятилетнее соглашение о распределении расходов на размещение войск США на разделенном полуострове. В соглашении говорится о том, что Южная Корея увеличит свою долю расходов до 1,13 млрд долларов в 2026 году, что на 8,3% больше, чем в 2024 году.

"Распределение расходов, связанных с американскими войсками, базирующимися в Южной Корее, было яблоком раздора во время пребывания Трампа на посту президента. Тогда Трамп попросил Южную Корею внести около 5 миллиардов долларов на содержание около 28 000 американских военнослужащих в регионе, что значительно превышало примерно 1 миллиард долларов ежегодно, которые Сеул согласился платить по предыдущему соглашению", - подчеркнули в материале.

В свою очередь в новом соглашении говорится о том, что сумма на четыре года после 2026 года покажет рост инфляции, ограничивая ежегодный рост на уровне 5%, отметили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

В издании добавили, что тогда как другой кандидат в президенты США Камала Харрис, вероятно, будет придерживаться нынешнего направления политики безопасности в случае победы, Трамп не раз критиковал партнеров США за то, что они тратят недостаточно средств на оборонные мероприятия.

"Северная Корея - очень серьезная мощь, она имеет огромную ядерную мощь. И я сказал Южной Корее, что вы должны заплатить", - отметил Трамп и добавил, что имеет "очень хорошие отношения" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Как сообщал УНИАН, Южная Корея показала свою самую мощную ракету, которая может поразить даже подземные бункеры в КНДР. По словам президента Южной Кореи, если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, то столкнется с решительным ответом альянса Южная Корея - США, и "этот день станет концом северокорейского режима".

Также сообщалось, что КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею. Это показывает намерение северокорейского лидера Ким Чен Ына окончательно разорвать связи с Южной Кореей.

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